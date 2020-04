Une version revisitée en fonction des circonstances du Dernier Homme Debout, annulé à la mi-mars, se tiendra ce dimanche chez nous

A la mi-mars, le Dernier Homme Debout (Andenne) fut l'une des premières courses de running officiellement annulée en Belgique en raison de la pandémie de coronavirus. A 48 heures du départ, les organisateurs avaient dû se contraindre à lancer un "Game over" qui a fait depuis un paquet d'émules.

Un mois plus tard, ce dimanche 12 avril, un défi "mi-virtuel, mi-réel" aura lieu dans différents coins, pour la plupart en Belgique. Frédérick Hardenne et son Team trail single track ont en effet imaginé le concept du "Dernier Confiné Debout" .

Le but du jeu? Chaque participant devra baliser une boucle de 6 à 7 km minimum au départ de chez lui. Routes, bois, champs... Qu'importe, du moment que le tracé soit sécurisé. L’objectif est de parcourir en moins d’une heure cette boucle. Puis de repartir à l'heure pile. Et de répéter jusqu'à plus soif...

Les parcours ne seront évidemment pas tous d’une longueur identique, et le dénivelé sera différent. Sans parler du revêtement. Qu'importe, le but sera de passer un bon moment ensemble (virtuellement grâce à une page Facebook).

Ce vendredi midi, une cinquantaine de personnes étaient déja inscrites (clôture ce vendredi 20h). Parmi ces coureurs, une femme, militaire de carrière actuellement au... Niger.