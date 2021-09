Ce vendredi auront lieu les 10,30km de Schaerbeek. Cette course organisée par l’asbl Sport et Santé et le magazine Zatopek s’est érigée comme l’un des événements sportifs de la rentrée à Bruxelles.

Les athlètes serpenteront dans les rues de la commune ainsi que dans le Parc Josaphat et le stade du Crossing.

Cette année, l’évènement aura un air de corrida avec un tour de 5km à effectuer à une ou deux reprises aux sons des nombreux groupes de musique postés tout au long du parcours.

Le choix des styles musicaux est éclectique, juste histoire de s’assurer que chacun aura au moins un air qui lui trottera agréablement dans la tête… et l’aidera sur la route!

En pratique