La popularité de la course à pied auprès des Belges a encore augmenté ces derniers mois. Durant le confinement, cette pratique sportive fut en effet pour beaucoup l’une des seules possibilités de faire de l’activité physique tout en respectant les mesures imposées par le gouvernement.

Si les paires de baskets se sont écoulées par centaines, le riche calendrier des épreuves organisées chez nous a par contre été très durement impacté. Jusqu’à fin juin, aucune épreuve, à l’exception d’initiatives virtuelles, n’a pu avoir lieu. Et depuis, les courses se font très rares et sont le fruit de l’abnégation et du courage de quelques passionnés vu le contexte sanitaire qui impose des mesures changeant complètement la nature d’un "jogging".