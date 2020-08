Le Challenge "J'me Bouge Pour Mon Club" s'est clôturé ce dimanche. Proposé par l’ASBL Sport et Santé avec le soutien de la ministre des Sports, Valérie Glatigny, et l’Adeps, il a rencontré un énorme succès.

Le principe était, pour chaque club reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, de réunir au minimum 50 personnes autour de sa cause et de parcourir au moins 1000 km en courant ou en marchant entre le 16 et le 30 août. Une façon de soutenir les clubs en cette période pour la moins difficile pour les associations sportives.

L'engouement fut au rendez-vous, comme en témoignent ces quelques chiffres:

42.054 personnes ont pris part au total au challenge;

personnes ont pris part au total au challenge; 603 clubs différents s'y sont inscrits, représentant 47 fédérations sportives différentes;

clubs différents s'y sont inscrits, représentant 47 fédérations sportives différentes; 1.125.159 km ont été parcourus par l'ensemble des participants;

km ont été parcourus par l'ensemble des participants; 14585 euros de dons, en plus du montant alloué aux clubs, ont été enregistrés au cours de l'opération;

euros de dons, en plus du montant alloué aux clubs, ont été enregistrés au cours de l'opération; Un budget pour soutenir 400 clubs était prévu. 360 ont déjà l'assurance d'obtenir une bourse de 1000 euros tandis que 88 autres, ayant parcouru plus de 1000 km, font partie des "repêchables".

"Bravo à tous pour la belle énergie mise dans ce challenge", a souligné la ministre des Sports Valérie Glatigny. "Plus de 40000 participants au total et plus de 600 clubs. Ca représente tout de même plus d'1 million de kilomètres parcourus, soit 25 fois le tour de la terre! Vu le succès de l'opération, nous réfléchissons à la possibilité de répéter celle-ci à l'avenir."



Le top 10 des clubs ayant parcouru le plus de kilomètres

Royal Andenne Tennis de Table 14873 km Fleurus Athlétisme 13479 km Madres 12189 km FC Fosses-la-Ville 11270 km Volley Saint-Louis Waremme 9583 km Judo Club Sambreville 8247 km USBW 8038 km La Forestoise Athlétisme 7129 km Asub Orientation 7053 km Cul de Jatte du Mauge 6620 km

Le top 10 par fédération sportive