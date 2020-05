Le magazine Zatopek a lancé un challenge pour venir en aide aux plus vulnérables !

La crise actuelle est difficile pour beaucoup de gens, c’est vrai. Et davantage encore pour les plus démunis. Les banques alimentaires s’efforcent de répondre à leurs besoins, mais cela ne suffit pas toujours ! Les établissements publics sont fermés.

Cet épisode de crise a aussi été l’élément de trop pour de nombreuses personnes déjà précarisées : familles avec peu de revenus, personnes esseulées, personnes âgées aussi. Les habituels filets sociaux menacent de lâcher.

Il est donc très important que la société civile agisse pour leur venir en aide.





Robin Food et des litres de soupe

C’est en partant de ce constat que le Covid-19 km Challenge est né. Le but ? Lever des fonds au profit de l’opération Robin Food, qui s’est fixé pour premier objectif de produire de la soupe pour les personnes les plus vulnérables. Le second est d’offrir de nouveaux débouchés à un secteur agricole en plein désarroi lui aussi puisqu’il a enregistré en quelques jours seulement une chute importante de ses revenus et doit gérer en outre la délicate question du surplus alimentaire lié à la suspension des activités du secteur Horeca. Les producteurs ont eux aussi désespérément besoin d’aide pour organiser de nouveaux circuits de distribution et éviter que leurs denrées ne soient sacrifiées alors même que les besoins sociétaux sont criants.





Chacun son rythme

Que faut-il faire pour relever le Covid-19 km Challenge ? Le défi est simple ! Il consiste à courir ou marcher la distance de 19 kilomètres en une semaine. Il a commencé ce samedi à 9 heures et se terminera ce dimanche 10 mai à 18 heures.

Chaque participant s’engage à acheter virtuellement 3 litres de soupe à distribuer aux plus démunis. Le prix d’inscription est de 7,95 euros (2,65 euros x 3). Et 100 % des fonds levés sont consacrés à l’opération Robin Food !





De nombreuses personnalités

L’engouement est énorme, avec plus de 10 000 inscrits à ce jour. Un chiffre qui ne cesse de croître et derrière lequel on retrouve de nombreuses personnalités. Ainsi, l’athlète Nafissatou Thiam, le pongiste Jean-Michel Saive, le rappeur Roméo Elvis ou les présentateurs de l’émission 6-8 de la RTBF Sara De Paduwa, Julie Van Asch et Pascal Michel en sont.

Tout comme les épidémiologistes Emmanuel André et Yves Coppieters, le comédien Bernard Yerlès, l’explorateur polaire Alain Hubert, les entraîneurs Ruddy Walem et Giovanni Bozzi, les dirigeants sportifs Maxime Monfort et Pierre-Yves Hendrickx, le réalisateur Stephan Streker, le professeur de science politique Pascal Delwit, Benoît Thans ou Leo Van Der Elst. Et beaucoup d’autres encore !

Il est toujours temps de s’inscrire et d’y participer. Chaque participant est évidemment invité à relever ce défi près de chez lui et dans le strict respect des consignes de sécurité. La performance n’entre pas en ligne de compte. Le nombre de séances pour arriver au total des 19 km est illimité.





La marche à suivre pour en être

Téléchargez gratuitement l’application Strava sur votre smartphone.

Inscrivez-vous au challenge sur le site zatopekmagazine.com et payez les 3 litres de soupe (7,95 €).

Dans le mail de confirmation envoyé, cliquez sur l’onglet qui permet d’aller piocher les infos sur votre compte Strava pendant la durée du challenge.

Gardez précieusement ce mail.

Courez ou marchez en utilisant Strava. Si vous n’avez pas une montre qui se synchronise directement avec l’application, n’oubliez pas de cliquer sur “enregistrer” avant chaque séance (dans la barre du bas), puis sur “démarrer”. Après la séance, cliquez sur “terminer” puis “enregistrer” (barre du haut). Attention, il ne faut pas oublier d’activer la fonction GPS.

Pour savoir où vous en êtes dans le challenge, reprenez le mail de confirmation et allez sur “ma page challenge”. Là, tout s’affiche : les distances (les siennes et celles des autres participants), les litres de soupe, le nombre de challengistes, le nombre de médaillés, le nombre de kilomètres parcourus tous ensemble. Le tout change tout le temps.



Infos : zatopekmagazine.com