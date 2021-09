L'épreuve du dimanche 10 octobre prochain sera tout simplement la course la plus populaire de Belgique en 2021.

Il aura fallu attendre deux ans et demi mais l’AG Antwerp 10 Miles aura enfin bel et bien lieu le dimanche 10 octobre ! Et avec un bel enthousiasme de la part des amateurs de course à pied puisque plus de 25000 personnes ont déjà validé leur inscription pour cet événement. Seuls 700 dossards restent encore disponibles et ils devraient donc être 26000, soit le maximum autorisé, sur l'Antwerp 10 Miles 2021.

Des travaux effectués dans le quartier de la zone de départ et d'arrivée ont conduit l’organisation, en concertation avec la ville d’Anvers, à se montrer prévoyante et à introduire cette année une limite de participation à 26.000 personnes pour la plus longue des trois courses. “Pour la première fois, nous répartissons ces 26.000 participants inscrits en quatre vagues afin de garantir un confort de course sur le parcours”, explique Greg Broekmans de l’organisateur Golazo sports lors d'un point presse effectué en ce milieu de semaine. “Le fait d’avoir pratiquement déjà atteint ce chiffre démontre l’énorme envie de participer à l’événement. Cela dépasse nos attentes.”

La première vague s’élancera à 13h30. Le passage par la Grand-Place constitue la nouveauté du parcours. Tous les autres ingrédients de ce rendez-vous à succès demeurent pour le reste présent.

D'autres formats plus courts et un rendez-vous virtuel

Les personnes jugeant la distance de 16 km de l’Antwerp 10 Miles un rien trop longue peuvent également opter pour l’Antwerp Short Run (départ à 11h30). Cette randonnée de 6,8 km effectue une boucle autour du Galgenweel, où les coureurs profiteront d’une vue magnifique sur Anvers. Les enfants de 4 à 12 ans ont quant à eux l’occasion de s’en donner à cœur joie sur les 1,8 km de l’Alpro Kids Run (départ à 10h30).

Plus de 30.000 inscriptions sont attendues au total sur toutes les distances.

À noter que len Covid Safe Ticket sera exigé pour toutes les courses le 10 octobre et qu'une version virtuelle de l’événement se déroulera également à nouveau durant le week-end de l’AG Antwerp 10 Miles.

“Je me réjouis de courir à nouveau le 10 Miles en compagnie de milliers de concitoyens”, a souligné de son côté le bourgmestre d’Anvers Bart De Wever, grand amateur de course à pied. “L’AG Antwerp 10 Miles fait ressortir le meilleur de notre ville, qui bouge à nouveau pleinement. J’espère pouvoir rencontrer de nombreux Anversois.”