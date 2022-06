Organisé du 23 au 26 juin, La Sportiva Laverado Ultra Trail by UTMB comprend quatre courses : 20 km (Cortina Sky Race), 48 km (Cortina Trail), 80 km (UltraDolomites) et 120 km (Laverado Ultra Trail). C'est l'un des événements de trail running les plus réputés d'Europe, qui se déroule dans la magnifique station de Cortina d'Ampezzo, qui accueillera les Jeux olympiques d'hiver de 2026, au cœur des spectaculaires Dolomites italiennes.

Plus de 5 000 coureurs venus de 76 pays différents, un record, sont attendus pour relever les défis des parcours situés dans certaines des parties les plus pittoresques de la chaîne des Dolomites, le long de cols de montagne impressionnants et de pistes forestières, au sein de ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Comme le veut la tradition, l'épreuve la plus longue commence par un départ de nuit dans une atmosphère particulière, alors que les athlètes quittent Cortina pour rejoindre les vallées environnantes.

La course reine de 120 km réunira 1 600 participants très compétitifs, dont un contingent impressionnant de coureurs élites qui s'attaquent à un parcours de 5 800 mètres de dénivelé, parmi lesquels le vainqueur de l'année dernière et détenteur du record du parcours, l'Allemand Hannes Namberger, et le champion italien de trail running Andreas Reiterer.

On notera également la présence du coureur espagnol Pau Capell, vainqueur de l'UTMB en 2019 et troisième de la Patagonia Run en Argentine il y a peu, et celle du coureur britannique Thomas Evans. Chez les femmes, la Suédoise Mimmi Kotka, qui a terminé troisième de l'UTMB l'année dernière, partira parmi les favorites.

Près de 100 Belges en lice

Les Belges seront, eux aussi, bien représentés dans les Dolomites. Ils seront 31 sur le Lavaredo Ultra Trail (120 km et 5800 D+), dont Guillaume Deneffe et Christophe Grifgnee.

Vingt Belges seront présents sur l'UltraDolomites (80 km et 4600 D+), dont Renan Gossiaux et Jérôme Remacle. On notera encore la présence de 38 représentants sur le Cortina Trail (48 km et 2600 D+) ainsi que 5 sur la skyrace de 20 km et 1000 D+.