La "Race for the Cure" organisée par Think Pink a rassemblé 8.390 marcheurs et coureurs ce week-end pour une 12e édition quelque peu particulière, qui s'est tenue de vendredi à dimanche.



Crise sanitaire oblige, l'événement de soutien à la lutte contre le cancer du sein s'est déroulé de manière décentralisée et non via de grands rendez-vous de marche comme de coutume.



"Ce n'était pas un événement sur place comme nous en avons l'habitude, mais les gens se sont inscrits en masse pour participer à ce concept à distance. Nous visions 3.000 participants, mais nous avons finalement atteint le magnifique chiffre de 8.390 participants. Bien plus que ce que nous aurions pu espérer. Il est réconfortant de voir que les participants continuent à soutenir la lutte contre le cancer du sein même en ces temps de crise", a commenté Heidi Vansevenant, présidente de Think Pink.

Cette Race for the Cure lance également le "mois d'octobre rose", de sensibilisation au cancer du sein. Les traditionnels rubans roses Think Pink seront en vente dans les magasins à partir du 1er octobre.