Parmi l'offre abondante des montres sportives GPS connectées, l’Ignite et la Vantage M sont deux des modèles les plus populaires de chez Polar. La Vantage M se positionne d'ailleurs comme l'un des maîtres choix en termes de rapport qualité-prix, à l’instar de la Forerunner 245 chez Garmin, tandis que l’Ignite se veut être une montre de base déjà très polyvalente.



Après la Vantage V en octobre dernier, c’est donc au tour de ces deux modèles de sortir dans une 2e version (Ignite 2 et Vantage M2 donc).

Il n'y a pas de révolution cependant dans un marché qui évolue de plus en plus vite, mais quelques ajustements, inspirés des développements et mises à jour apparues depuis l’arrivée de la Polar Grit X, première montre de la marque taillée pour le trail.

Comme la Vantage V2, le Vantage M2 hérite désormais de la possibilité de prolonger son autonomie, pour atteindre jusqu’à 100 heures en activités en échange d’une perte substantielle de précision gps. En plus d’un nouveau design sympa et attractif (avec plusieurs coloris disponibles), la Vantage M2 propose de nouveaux indicateurs, comme la mesure du sommeil ou de la récupération mais aussi des suggestions d’entraînements hebdomadairse. Pour 299,9 €, cette Vantage M2 devrait à nouveau se positionner comme un acteur fort des montres sportives gps connectées ces prochains mois.

© Polar



L’Ignite 2, de son côté, reste une montre orientée sport et fitness avec un design léger pensé pour le quotidien et vendu à 229,90 €. Son autonomie est logiquement moindre que celle de la gamme Vantage, avec 5 jours en mode veille, et offre un suivi ou une programmation moins poussée de l’entraînement. Mais, outre sa polyvalence à souligner pour une montre de ce prix et un design revu et attractif, elle emporte plusieurs nouvelles fonctions. Parmi lesquelles des données de sommeil et de récupération, le suivi hebdomadaire des progrès (Weekly Summary) ou encore des conseils d’entraînements Fitspark)

© Polar

Des mises à jour pour la Grit X et la V2

A signaler que Polar apportera prochainement de nouvelles fonctionnalités aux montres de sport haut de gamme Grit X et Vantage V2 via des mises à jour à venir en 2021. Voilà qui était attendu par ceux qui possèdent ces modèles. La Grit X prendra ainsi en charge Weekly Summary (suivi des progrès), le mode capteur fréquence cardiaque et les commandes musicales (à synchroniser avec son smartphone), tandis que la Vantage V2 prendra en charge la fréquence cardiaque en mode capteur (Weekly Summary et les commandes musicales étant déjà reprise dans la version 2 sortie en octobre dernier).