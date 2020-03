La course à pied, c’est bien plus que "simplement" des kilomètres avalés, des records améliorés. C’est aussi, pour beaucoup d’anonymes au sein du peloton, une façon de prendre une revanche sur une vie pas toujours facile et de mener à bien des objectifs, certes personnels mais qui pouvaient sembler inaccessibles quelques mois ou années auparavant.

Cette trajectoire, c’est par exemple celle de Magalie Bosmans, une Brabançonne wallonne de 38 ans habitant Jodoigne. Une femme comme beaucoup d’autres en apparence mais pour qui la course à pied fut la meilleure des thérapies possibles, jusqu’à oser parler de métamorphoses aujourd’hui après avoir notamment bouclé le semi-marathon de Palerme à la fin de l’année 2019.

Rencontre avec une coureuse qui, comme bien d’autres, est allée chercher dans le sport d’endurance bien plus qu’un simple loisir.