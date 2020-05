La régularité, tout comme la progressivité, est l’une des clés de la pratique du running, encore plus dans un objectif de perte de poids.

Courir pour maigrir, c’est l’une des motivations le plus souvent avancées au moment d’expliquer pourquoi nous enfilons nos baskets pour un petit footing. Alors que notre rythme de vie a changé depuis la mi-mars et que l’été se profile, cet objectif est plus que jamais de mise pour certains.

Une partie des coureurs routiniers ont certes profité d’une période de confinement avec plus de temps disponible pour augmenter la charge sportive, parfois jusqu’à l’excès même. Et d’autres ont même découvert la course à pied. Mais, pour beaucoup, le confinement fut par contre synonyme de longues journées entre quatre murs avec des efforts physiques réduits à leur plus simple expression. Ajoutez à cela quelques excès alimentaires et vous obtenez le parfait cocktail pour se retrouver avec quelques kilos supplémentaires sur la balance.

(...)