Épingler un dossard à son tee-shirt, voici un geste, simple, que la grande majorité des coureurs n’a plus fait depuis plusieurs mois. Le calendrier, habituellement riche de dizaines de courses dans tout le pays chaque week-end, reste réduit à peau de chagrin.

Pourtant, organiser une épreuve n’est plus interdit en Belgique. Ainsi, le Trail des Cisterciens, dans ses versions les plus longues (100 et 62 km) aura bel et bien lieu ce week-end. Et au début du mois de juillet, le jogging de l’Hermeton, sur la commune de Philippeville, a osé le pari de relancer la pratique de la course à pied en compétition en Wallonie. À partir du 1er août, on retrouvera également de façon plus régulière quelques organisations, au sein d’un calendrier qui évolue en permanence (voir www.gorunning.be).

(...)