Si la course à pied est un remède efficace contre la flemme, cela ne marche pas face aux infections. Bien au contraire.

La course à pied est décidément un hobby clivant ! Ceux qui n’en font pas ne comprennent pas ceux qui en font. Et vice versa. Certaines questions divisent aussi, au sein même de la communauté des coureurs. Face à la maladie, par exemple, nombreux sont ceux qui persistent à courir et qui expliquent autour d’eux qu’une "bonne suée" suffit le plus souvent à éliminer les microbes.

Ont-ils raison ? Ont-ils tort ? Zatopek s’est penché sur cette thématique dans son dernier numéro avec un sujet intitulé "La question qui tue".