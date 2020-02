"Je cours pour ma forme", dont la soirée annuelle a lieu jeudi, connaît un grand succès auprès du public féminin. Mais pratiquer la course à pied quand on est une femme n’a pas toujours été bien accueilli…

Ce jeudi a lieu la grande soirée annuelle "Je cours pour ma forme" (JCPMF) à Waremme. Ces groupes d’initiation à la course à pied connaissent un grand succès auprès du public féminin. En cette occasion, le rédacteur en chef du magazine Zatopek, Gilles Goetghebuer, donnera une conférence sur le sujet "Pourquoi le sport féminin a-t-il fait l’objet d’autant de haine au cours de son histoire ?"

"Une olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte", disait en 1912 le baron Pierre de Coubertin, le célèbre rénovateur des Jeux olympiques. Ensuite, il enfonçait le clou. "Le véritable héros olympique est, à mes yeux, l’adulte mâle individuel. Les Jeux doivent être réservés aux hommes, le rôle des femmes devrait être avant tout de couronner les vainqueurs."

Pas dans la "nature féminine"

Pour ses détracteurs, cela suffit à le ranger parmi les irréductibles misogynes, ce qu’il n’était pas ! Contrairement à ce que cette déclaration laisse évidemment penser, le baron de Coubertin n’était pas opposé à la pratique sportive féminine. Il la recommandait même, à l’instar de celle de ces étudiantes sportives qui l’avaient manifestement charmé lors de ses voyages en Angleterre et aux États-Unis. Certaines disciplines trouvaient même plus particulièrement grâce à ses yeux s’agissant du "sexe faible" : la course à pied, bien sûr. Mais aussi la gymnastique, l’aviron et, plus bizarrement, la boxe.

Bref, les femmes étaient libres autant que les hommes de se dépenser physiquement. Cependant, elles ne devaient le faire que pour le plaisir et surtout ne pas se produire en spectacle dans le cadre de compétitions. Pierre de Coubertin trouvait que, non, décidément, ces concours réservés aux femmes ne cadraient pas avec sa représentation de la "nature féminine". Voilà qui explique que les femmes aient été absentes des premiers Jeux, puisque ce n’est finalement qu’aux Jeux d’Amsterdam en 1928 qu’elles firent leur entrée dans le stade !

Enfer et damnation

Cette aversion pour le sport féminin n’était pas propre au baron de Coubertin, loin s’en faut. Elle imprégnait les mentalités de l’époque et on peut y voir une volonté de se conformer aux protocoles antiques puisqu’on sait que, chez les Grecs, les Jeux olympiques étaient exclusivement masculins. Les femmes mariées n’étaient même pas autorisées à assister au spectacle.

Mais ce n’est pas la seule raison. Beaucoup de doctes spécialistes de l’époque évoquaient aussi des explications biologiques, persuadés que la nature féminine n’était pas compatible avec les exigences de l’effort intense. Ils promettaient même des horreurs à celles qui osaient déroger à cette règle. On disait que la course à pied rendait les femmes stériles, puis on expliqua que cela les empêcherait d’enfanter par les voies naturelles ou qu’elles ne pourraient pas allaiter. Et ainsi de suite. Sans le moindre argument scientifique à la clé !

Et il n’y avait pas que la course à pied. À la même époque, on disait que la bicyclette était dangereuse pour les femmes parce que la position en selle déclencherait chez elles des pulsions sexuelles incontrôlables et qu’elles risquaient de tomber et de mettre leur vie en danger ainsi que celle des paisibles passants qui circulaient sur les trottoirs.

Laide et moustachue

Les décennies suivantes marquèrent une atténuation de cette hostilité originelle pour le sport féminin. Mais elle connut néanmoins un regain d’intensité dans les années 60, comme le prouve cette déclaration du docteur autrichien Ludwig Prokop. "Le sport enlaidit la femme, raidit son corps, rend sa voix plus grave et, dans certains cas, fait pousser des moustaches ou de la barbe." Or, ce Prokop est membre de la Commission médicale du CIO, donc une des sommités en physiologie de l’effort ! C’est dire la puissance des préjugés.

En vérité, il dénonçait là une métamorphose qui, au même moment, frappait effectivement une partie des représentantes de l’élite. Mais la cause identifiée n’était pas la bonne. Les changements au niveau de la musculature, de la voix ou de la pilosité étaient à mettre sur le compte du dopage aux stéroïdes anabolisants, beaucoup plus que du sport !

On le voit, les barrières érigées à l’encontre de sport féminin mirent longtemps à tomber. Surtout en course à pied. Aux Jeux olympiques, les femmes n’ont pu courir des distances supérieures au 400 m qu’à partir des Jeux de Rome en 1960. Quant au premier marathon olympique ouvert aux femmes, il date des Jeux de Los Angeles en 1984. Il y a à peine plus de 35 ans.

C’est finalement assez récent, ce qui rend l’évolution récente de la course féminine d’autant plus extraordinaire ! Sur les courtes distances, les femmes représentent souvent la moitié du peloton. Parfois plus !

Infos : www.jecourspourmaforme.com