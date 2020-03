Pau Capell, vainqueur du dernier UTMB, sera notamment au départ ce vendredi soir de la Transgrancanaria, avec 128 km et 7500 mètres de D+

Après Hong-Kong et la Nouvelle-Zélande, l'Ultra-Trail World Tour (UTWT) fait escale en Espagne, à Grande Canarie, à partir de ce vendredi soir pour une étape qui s'annonce passionnante.

Les coureurs prendront le départ à 23h Les premiers sont attendus aux alentours de 11h sur la ligne d’arrivée au phare de Maspalomas. Le record de l'épreuve est détenu par Pau Capell en 12:42 (2018) et Magdalena Laczak en 15:18 (2018). La première femme et le premier homme empocheront 1500 points au classement UTWT.

En six éditions au sein de l'UTWT, la Transgrancanaria (UTWT 1500) est devenue l'un des rendez-vous les plus attendus du circuit. Chaque année, les meilleurs athlètes de l'Ultra-Trail World Tour se donnent rendez-vous sur l'épreuve ibérique. Les favoris auront 128 km et 7 500 mètres de dénivelé pour se départager et briller sur cette étape particulièrement convoitée du circuit et empocher les 1500 points.

Le parcours traverse l'île du nord au sud en passant en son cœur volcanique, avant de rejoindre l'arrivée au bord de l'océan. Après ses trois victoires consécutives, le leader du classement UTWT,

Pau Capell sera de nouveau au départ pour tenter de devenir le coureur le plus titré de l'épreuve. À ses côtés, il retrouvera de sérieux prétendants, parmi lesquels, les Américains Jared Hazen et Dylan Bowman et le Chinois Peiquan You, récent vainqueur de la Vibram Hong-Kong 100.

Chez les femmes la Suèdoise Mimmi Kokta est la favorite au classement ITRA mais elle devra aussi compter sur la présence d'athlètes confirmées à l'instar de la Française Audrey Tanguy, l'Américaine Kaytlyn Gerbin, seconde l'an passée, et la Chinoise Fuzhao Xiang, vainqueure elle aussi de la première étape du circuit en Asie.

Les favoris (128 km)

> Femmes



Mimmi Kokta (SE, 788 Indice de performance ITRA)Azaria Garcia (ES, 786 Indice de performance ITRA)

Fuzhao Xiang (CN, 776 Indice de performance ITRA)

Kaci Lickteig (USA, 767 Indice de performance ITRA)

Audrey Tanguy (FR, 762 Indice de performance ITRA)

Pau Capell (ES, 928 Indice de performance ITRA)

Jared Hazen (USA, 919 Indice de performance ITRA)

Dylan Bowman (USA, 901 Indice de performance ITRA)

Pablo villa (ES, 894 Indice de performance ITRA)

Peiquan You (CN, 890 Indice de performance ITRA)

> Hommes