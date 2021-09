Près 700 joggeuses ce dimanche pour la Womanrace à Liège Running EV Quatre distances (3, 6, 9 et 12 km), un échauffement dansant, du soleil, près de 700 joggeuses : c’était ce dimanche matin, sur l’esplanade la Gare des Guillemins, pour le rendez-vous liégeois des courses labellisées "Womanrace". © EV

L’idée est de courir entre « femmes », mais aussi, et surtout, de soutenir une cause juste, à savoir la lutte contre le cancer (au profit du Fonds Léon Frédéric au CHU de Liège).



Après quelques couacs sur le parcours, entre autres dus à un fléchage déficient et à un manque de signaleurs sur certains points, c’est une jeune Allemande de 20 ans, Sonia Vernikov, auteur tout de même d’un beau 34’48 voici deux semaines sur 10.000 mètres piste, qui s’est imposée. « Je suis de Cologne et je dispute une course quasi tous les week-ends », nous expliquait-elle.



« Samedi, alors que j’étais à Spa, j’ai vu qu’il y avait cette course. Je suis venue et je me suis bien amusée ». Son chrono : 41’26.



Les lauréates des trois autres distances :



3 km : Charline Bellot en 19 :04

6 km : Muriel Debatty : 24’55

9 km : Julie Segers, 44’25.