Le trail, cette pratique de la course à pied sur les sentiers, en relative autonomie et en étant à la recherche de dénivelé, ne cesse d’attirer des pratiquants. En 2019, ce sont ainsi pas moins 63826 personnes qui ont aussi pris part à une compétition de trail sur l’ensemble de l’année, selon la plate-forme betrail.run, qui permet, via un algorithme, de comparer des millions de résultats sur des terrains de jeu a priori très différents. Ce chiffre est encore en augmentation, de 7,83%, par rapport à 2018.





30000 nouveaux coureurs

Avant la cérémonie des Betrail Awards, qui aura lieu à Wavre ce vendredi pour récompenser les meilleurs traileurs belges de l’année écoulée, on apprend également que 29.128 personnes (10.340 femmes et 18.788 hommes) ont couru leur premier trail en Belgique en 2019 (-1,7%) en 2019. Un chiffre de « nouveaux » stable autour de 30000 depuis 2017, année du véritable essor du trail en Belgique.





2 courses par an en moyenne

Au niveau du comportement, on observe que le nombre moyen de courses par coureur est de 2,002 exactement en 2019. Près de deux tiers des coureurs (40.577 personnes, 63,57%) n’ont couru qu’une seule course sur l’année, tandis qu’ils sont seulement 12.713 (19,91%) à en avoir couru 3 fois ou plus en compétition. Le nombre de coureurs avec 2 courses annuelles montre une progression étonnante par rapport à 2018 : +11,72% (10.536 personnes).





De plus en plus de femmes sur les sentiers

Le nombre de résultats féminins a bondi de 10,43% en un an, alors que les résultats masculins ont progressé de 7,54%. Si les femmes courent en moyenne moins de courses par an (1,844 contre 2,077), cette différence tend donc à s’atténuer. Le nombre de femmes ayant couru 2 courses sur l’année a augmenté de 16,8% en 2019, pour seulement 9.54% pour les hommes. Parmi les nouveaux coureurs, la proportion de femmes est stable autour de 35% depuis 2017.





Les hommes courent plus longtemps

La distance moyenne en course est de 19,72km (+1,04%). Mais chez les hommes, cette distance moyenne s’élève à 21,57km (+1,27%) pour « seulement » 15,80km (+0,57%) chez les femmes





847 courses en 2019

847 courses (distances) ont été organisées en 2019 (+29%), réparties en 286 événements (+13%). Les organisateurs ont donc tendance à multiplier le nombre d’épreuves sur un même événement : en moyenne, les événements regroupaient 3,11 courses en 2019 contre 2,94 en 2018 (+5,8%). À noter que le nombre moyen de finishers par événement affiche 468. Ce chiffre est extrêmement stable puisqu’il était de 466 en 2018 (+0,04%). Le nombre d’événements organisés s’adapte en effet particulièrement bien à la demande. Le nombre moyen de finishers par course est de 162 (-10%). La distance moyenne d’une épreuve s’élève à 26,14km pour un temps de course moyen de 2:39:30.



Betrail en 2019, ce fut aussi :