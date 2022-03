Benoît Laval, ingénieur textile de formation bientôt quinquagénaire, marié et père de deux enfants, est connu pour avoir lancé la marque Raidlight sur le marché du running en 1999. Athlète d’excellent niveau, notamment 2e au Grand Raid de la Réunion en 2003 ou 9e au Marathon des Sables en 2004, il a pu combiner deux passions dans ce projet : l’entreprenariat et le sport outdoor.

En 2016, il revendait sa marque au groupe Rossignol, avant de monter un plan business en 2020 pour la racheter et voler de ses propres ailes avec un associé et des actionnaires convaincus de la philosophie d’une marque bien ancrée dans les montagnes françaises et qui s’est toujours distingué de la concurrence sur ce secteur en produisant en France une partie de ses produits.

Il évoque avec nous la mainmise asiatique sur le marché du running au niveau de la fabrication.

Benoît Laval, quelle est la part de votre production fabriquée en Chartreuse (ligne Made in France) ?

"Nous produisons actuellement environ 10 % de nos ventes dans notre atelier de production Made in France installé à Saint-Pierre-de-Chartreuse, à côté de Grenoble, à 1.000 mètres d’altitude. (...)