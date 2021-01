© HOKA ONE ONE

Ce défi monté par Hoka One One aura lieu le 23 janvier, simultanément au Japon et aux Etats-Unis.

Le record du monde du 100 km masculin est actuellement de 6h09.14, soit un chrono moyen de 3.41 au kilomètres tout au long de la distance. Il a été établi par le Japonais Nao Kazami en 2018. Chez les dames, il appartient à Tomoe Abe, une autre Japonaise qui avait réalisé 6h33.11 en 2000.

Ces records pourraient bien tomber très prochainement. C'est en tout cas le but du "Project Carbon X2", nouveau défi monté par un équipementier autour d'un record. Cette fois, c'est Hoka One One qui veut frapper fort à l'occasion de la sortie de la 2e édition de sa Carbon X, dont la première version est sur le marché depuis 2018.

En vedettes de cette tentative, les Américains Jim Walmsley et Camille Herron, rejoints aux États-Unis par des athlètes du Team Europe (Elov Olsson (Suède), Caitriona Jennings (Irlande)) mais aussi les athlètes japonais Aiko Kanematsu et Yoshiki Otsuka depuis Chiba, au Japon.

Au total, ce sont une quarantaine d'athlètes internationaux de la marque qui se réuniront le 23 janvier à 7 heures du matin (heure locale dans les deux pays) dans la région de Phoenix en Arizona et à Chiba au Japon pour tenter successivement ce record.

"Probablement aucune autre chaussure n'incarne mieux cet état d’esprit que la Carbon X 2, conçue sans compromis pour offrir le meilleur de l'innovation en matière de performance à tous les athlètes. Et aucun événement ne l'incarne mieux non plus que Project Carbon X 2 : une opportunité pour certains de nos athlètes élite d'aller plus loin et plus vite que nous ne l'aurions imaginé", a commenté déclare Mike McManus, directeur marketing sportif international chez HOKA ONE ONE.

La technologie intégrée dans la Carbon X, vendue à 180 €, consiste en des plaques en fibre de carbone, conçues pour permettre une foulée douce et dynamique d’une efficacité redoutable sur de nombreux kilomètres. Le tout dans un modèle stable et à l'important soutien pour supporter de longs efforts.

Le projet Carbon X 2 sera retransmis en direct, à partir de 15h.