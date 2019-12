Les équipementiers des deux disciplines multiplient les collaborations en quête d’adhérence.

La course automobile est dangereuse, polluante, assourdissante et hyper-coûteuse. Tout le contraire de la course à pied ! Difficile de bâtir des passerelles entre ces deux disciplines.

Dans le Zatopek actuellement en kiosque, un article les rapproche néanmoins autour d’une problématique commune : l’adhérence. Bolides et coureurs doivent en effet éviter les dérapages. Dans les courses de F1, la stratégie consiste à changer régulièrement son train de pneus, une chose impossible en course à pied où les semelles sont conçues pour durer au moins 1 000 kilomètres. Sinon, les données du problème sont relativement similaires : trouver un compromis entre souplesse et solidité. Plusieurs marques de chaussures et de pneumatiques ont donc créé ce qu’elles appellent pompeusement des joint ventures, c’est-à-dire des collaborations ponctuelles pour bénéficier de l’expérience de l’autre.

(...)