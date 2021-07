Décidément, les organisateurs de courses à pied ne manquent pas d’imagination pour pimenter leurs épreuves. En 2012, l’Américain Gary Cantrell, alias "Lazarus Lake", déjà célèbre comme organisateur de la redoutable Barkley, a eu l’idée d’un nouveau type d’épreuve : une course à élimination. Le principe ? Chaque participant doit parcourir une boucle d’environ 7 kilomètres en moins de 60 minutes.

Rien d’excessif, penserez-vous. Sauf qu’on recommence l’heure d’après. Puis celle qui suit. Et ainsi de suite jusqu’à ce que l’on soit terrassé par la fatigue et qu’on abandonne. Le lauréat est évidemment celui qui tient le plus longtemps. Désormais, on organise des compétitions sur ce modèle "dernier homme debout" un peu partout dans le monde.

En 2019, l’Américaine Maggie Guterl a remporté l’épreuve organisée par Lazarus Lake, ce qui avait littéralement stupéfié la communauté des ultra-traileurs. Miss Maggie avait enchaîné 60 boucles, soit 402 km. Un exploit !