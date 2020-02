Demandez à des amateurs de boxe qui, selon eux, est le plus grand de tous les temps. Vous êtes parti pour des heures de discussions enflammées et d’affrontements imaginaires entre Joe Louis, Mohamed Ali, Mike Tyson, sans oublier Sugar Ray Robinson, Julio César Chavez et Carlos Monzon. Même chose chez les footeux ou les fans de tennis. Qui est le meilleur : Pelé, Maradona ou Messi ? Bjorn Borg aurait-il battu Roger Federer ? Et Rod Laver ? En cyclisme, la question se pose moins franchement tant le palmarès d’Eddy Merckx impose le respect. Et en athlétisme ? Cette fois, c’est un athlète tchèque qui postule au titre de champion des champions : un certain Emil Zatopek.

(...)