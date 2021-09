C’était à Chamonix, fin août, dans un des deux chalets loués par la marque Hoka One One durant la semaine UTMB. Nous étions la veille de l’OCC, course à laquelle prenait part cette année Julien Chorier (34e au final, 4e V1). Le focus n’était pas vraiment sur ce rendez-vous. Team-manager pour les élites européennes de l’équipementier US (Ludovic Pommeret, Nico Martin, Blandine L’Hirondel…), le Savoyard de 40 ans avait en effet d’autres casseroles sur le feu.

Le temps d’un entretien, le vainqueur du Grand Raid de la Réunion en 2009 et 2011 ou de la CCC en 2007 est revenu avec nous sur l’évolution du trail, un sport qu’il pratique depuis près de 15 ans, dont 10 avec le statut de professionnel.

L’homme est un analytique qui prend le temps, soupèse les questions et y répond de manière réfléchie. Ce n’est pas un hasard. À la base, il est doctorant en génie civil et exerça comme ingénieur en bâtiment avant de se lancer plein pot dans le sport.

Le fil rouge du face-à-face ? La comparaison multifactorielle. Partant de 2007, année de sa première vraie saison de trail après des années de cyclisme (il fut champion Rhône-Alpes sur route en 2004 et s’imposa à l’issue de nombreuses courses régionales et cyclosportives), nous avons discuté avec lui de l’évolution sur près de 15 ans d’une discipline toujours en pleine croissance. Les mots évitent la nostalgie facile. Et au final, le plus important est que Chorier reste un amoureux de l’effort, de la sueur et de l’aventure au long cours.

(...)