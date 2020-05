Un marathon, pour certains, est l’objectif d’une vie. Raphaël Daco, lui, en a bouclé 24 à la suite, 24 jours durant. Depuis le 17 avril dernier et jusqu’à ce dimanche 10 mai, son ultime jour de "confinement" avant de reprendre son boulot au sein du Decathlon d’Alleur. Soit un total de 1 008 km sur un parcours, en pleine nature et toujours identique, au départ et à l’arrivée de la résidence du Grand Fa, à Malmedy, une maison de repos et de soins particulièrement touchée par la crise du Covid-19.

Ce qui pourrait sembler être un nouveau défi de tous les excès est en fait un exploit sportif pour la bonne cause de la part d’un vrai phénomène de l’ultra. Raphaël Daco, 38 ans, n’est pas surnommé le Loup pour rien.