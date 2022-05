Le Tour d’Italie est actuellement lancé. Cette épreuve est la première course cycliste de trois semaines de la saison. Elle sera suivie en août par le Tour d’Espagne. Et, un peu avant, par celui de France, le plus connu des trois Grands Tours. Plusieurs favoris de la célèbre course au maillot jaune sont d’ailleurs actuellement en pleine préparation pour le grand rendez-vous de l’été. Si le Slovène Tadej Pogacar, le double vainqueur sortant, va reconnaître quelques étapes ces prochaines semaines, il croisera peut-être Patrice Abela.