Ne plus être propriétaire de ses chaussures de course à pied, cela pourra surprendre, voire déranger, les fanatiques de course à pied habitués à chérir, voire à collectionner, leurs godasses. Mais c’est le défi que vient de se lancer la marque suisse On en proposant voici quelques jours le premier abonnement à des chaussures. Ce projet, intitulé Cyclon, a en fait une visée écologique, celle de tendre vers le zéro déchet au travers d’une économie circulaire.

Le coureur qui adhère à cette nouvelle façon de consommer devra désormais débourser un forfait mensuel de 29,99 € qui lui permettra de recevoir des chaussures entièrement recyclables et créées à partir de plus de 50 % de matériaux biosourcés à base de graines de ricin. Par contre, en fin de vie (après au moins six mois), il sera invité à retourner ses chaussures à l’expéditeur pour en recevoir de nouvelles. Outre la fidélisation du public, la marque suisse veut, par cette initiative qui débutera réellement à la mi-2021, se positionner comme un acteur fort de l’économie durable. Cette approche garantit en effet, contrairement à d’autres initiatives ayant la même visée, que le coureur retourne bien ses runn ings en fin de vie plutôt que de les mettre à la poubelle.

Révolution dans la manière d’envisager la consommation des chaussures de course à pied ou initiative avant tout marketing pour ne plus perdre des clients très souvent volatils face aux nombreux choix possibles ? Nous avons tenté d’en savoir plus... (...)