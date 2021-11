La remise des prix de l'édition 2021 du Challenge Delhalle aura lieu ce samedi 20 novembre à Mons. Un challenge francophones des courses nature remporté par Gilles Marchal (GAG) côté masculin et An Renckens (Sportivamente) côté féminin en cette année particulière, entre rendez-vous en mode virtuel et en présentiel.

Au préalable à cette remise des prix, les coureurs seront invités à prendre part au jogging "Mons côté bois", sur 16 km. Les participants déjà en ordre de cotisation pour le Challenge Delhalle 2022 pourront y marquer 16 points à valoir sur le classement de l'année prochaine.

La remise des prix du challenge suivra à 18 heures, après le traditionnel apéritif et la remise du cadeau aux challengers ayant bouclé au minimum 5 courses..

A noter que, hors Challenge Delhalle, se tiendra également ce samedi à Mons un 10 et 22 km trail (départ 9h30 et 10h), ainsi qu'un jogging sur 8 km à 15h00.

Treize rendez-vous seront au menu du Challenge Delhalle 2022