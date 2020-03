"C’est qui en fait le gars ?" Notre photographe se demande pourquoi nous sommes venus interroger un dentiste de 30 ans dans un chalet proche de La Roche-en-Ardenne un dimanche de janvier.

"Karel Sabbe, c’est la star des courses d’ultra-distance. Il court 85 kilomètres de trail par jour durant un mois et demi. T’y crois pas et pourtant c’est vrai."

Le naturel timide de Karel Sabbe le fait passer pour un quidam. Votre voisin ou le gars qui démarre une course de quartier à vos côtés. Pourtant, il est le plus beau palmarès de l’ultra trail belge. Dernier homme debout à la Barkley, la course la plus dure du monde, et recordman sur les mythiques sentiers américains que sont l’Appalachian Trail et le Pacific Crest Trail, le Gantois est une machine de l’ultra- endurance.

"Donc si je lui demande de courir dans la côte qui est là pour les photos, il est OK ?", demande le photographe. Nous : "Il peut même te la faire 100 fois et avec le sourire si tu veux."

Karel Sabbe sourit à nous entendre vanter ses mérites. Il nous sent certainement humble devant ces derniers exploits. Quand nous rêvons de la Barkley devant des reportages, il y participe. Et quand nous lisons le livre de Scott Jurek sur l’Appalachian Trail, Karel Sabbe explose le record d’un gourou du trail mondial. En plus de ses tâches de jeune papa et son boulot de dentiste, Karel Sabbe s’est imposé comme le meilleur coureur du monde sur les très longues distances.

Karel, vous retrouver ici, à la Roche-en-Ardenne, n’est pas un hasard…