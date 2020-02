L’abbé Fernand Stréber a commencé à courir il y a 45 ans pour mieux dormir. En avril, il participera à Namur à son 18e marathon.

Il court il court, le curé. Et cela fait 45 ans que cela dure. Aumônier à la prison de Marche-en-Famenne et chef de service pour les 18 prisons francophones du pays, deux fonctions qu’il exerce chacune à mi-temps, Fernand Stréber, 64 ans, est également prêtre du secteur pastoral de Haversin qui regroupe six villages. Mais entre sa robe de prêtre et ses baskets, il n’a jamais choisi.

"J’ai commencé à courir lorsque j’étais au séminaire Notre-Dame de Namur", se souvient l’abbé Stréber. "J’avais 20 ans. Il y avait à proximité une gare de triage de trains. Je ne parvenais pas à dormir à cause du bruit. Alors je courais, 4 km le long de la Sambre. Et j’ai toujours continué à courir."



(...)