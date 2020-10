Le renforcement musculaire avec pour objectif de tendre vers un corps et un geste harmonieux est bénéfique pour le coureur.

Régulièrement conseillé, rarement effectué, on prend peu de risques en affirmant que le renforcement musculaire n’est pas l’activité favorite des coureurs à pied, qui préfèrent généralement ajouter quelques kilomètres au menu de leur semaine plutôt que de se farcir une séance de PPG (préparation physique générale). Car, c’est vrai, ce n’est pas ce qu’il y a de plus drôle à faire quand on aime gambader sur les routes et sentiers.

Dans une vision à long terme, ce n’est pourtant pas une pratique qui doit être réservée aux seuls coureurs élites. Car le renforcement musculaire bénéficie à tous les profils.



(...)