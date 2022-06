Une caméra pour l’accueillir, des félicitations en même temps qu’une médaille passée autour du cou et un podium protocolaire alors que les participants franchissaient encore la ligne d’arrivée par centaines. Roxane Cleppe n’aurait jamais pensé vivre une telle après-course dimanche lors de la 42e édition des 20 Km de Bruxelles. À vingt ans à peine, la citoyenne de Frasnes-lez-Gosselies n’imaginait pas s’en retourner chez elle avec une 2e place sur l’épreuve la plus courue du pays, elle qui a vécu sa première expérience sur le bitume bruxellois. Le tout avec un chrono de 1 h 12.30 qui, lors des trois dernières éditions avant la pandémie, aurait suffi à la faire triompher. "Je suis venue accompagner mes parents qui couraient et partager l’aventure avec le Team Trakks, indique l’athlète affiliée à l’UAC, récente championne LBFA sur 3 000 m. C’était plus agréable que de faire une longue endurance seule près de chez moi. Je ne regrette pas le déplacement."