C’était le 28 février dernier, dans le parc de Laeken. Une accélération en côte, une folle course "tripes entre les dents" vers l’arrivée et le Malmédien Ruben Quérinjean devenait, à seulement 19 ans, champion de Belgique sur cross court. La surprise était totale. Le plus jeune du peloton (moyenne d’âge des neuf autres athlètes du top 10 : 24 ans !) n’avait clairement pas été pointé parmi les deux ou trois grands favoris. On savait qu’il pouvait faire quelque chose vu qu’il avait réalisé en 2020 la meilleure performance belge de l’année sur 3 000 m chez les juniors (8.26.59) mais, en face, on avait des pointures qui étaient déjà descendues sous les huit minutes, comme Jeroen D’Hoedt ou Thomas Vanoppen.

(...)