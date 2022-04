En voyant débarquer sur notre bureau "Runner runner", la crainte d'être confronté à un énième livre d'un "anonyme" racontant ses exploits de coureur de façon narcissique nous a traversés. Mais, très vite, on a compris que Stéphane Allard, son auteur, n'avait pas pris sa plume pour parler que de lui.

Ce Tournaisien, aujourd'hui âgé de 63 ans, raconte d'abord très bien son histoire, celle d'une personne en surpoids, fan de poker qui tombe amoureux de la course à pied et de son (fond de) peloton. Mais surtout, malgré la difficulté que représente ce sport pour lui et la maladie de Crohn avec laquelle il doit composer, il le fait toujours avec bienveillance, mettant à l'honneur bien avec lui ceux qui l'ont accompagné depuis les premiers mètres parcourus avec grande difficulté jusqu'à en venir à boucler une épreuve de 24 heures sur route. Le tout sans jamais quitter le fond du peloton, là où se vivent souvent les plus belles histoires et émotions.

Partagé avec une écriture à la fois simple mais captivante qui fait que les 280 pages se dévorent facilement, le récit permet à bien des amateurs de course à pied de se reconnaître. Un peu plus encore pour les amateurs des courses en Wallonie picarde vu les nombreux dossards épinglés par Stéphane Allard dans ce coin qui est le sien.

© D.R.

Ces instants partagés vont de la folie des défis démesurés que les coureurs aiment à se fixer à l'émotion de croiser sur le bord de la route amis ou la famille en passant par la souffrance psychologique que peut provoquer un arrêt de quelques semaines suite à une blessure. En prenant le soin chaque fois de prendre un peu de hauteur par rapport à son propre sort. Les thématiques évoquées, bien répertoriées malgré que le récit se présente sous une forme chronologique relativement classique, sont celles rencontrées par tous les pratiquants amateurs, peu importe leur niveau. Ceux-ci se reconnaîtront également dans les innombrables moments de joie et de fierté apportés par le dépassement de soi et la réalisation d'objectifs.

Avec un regard décalé, parfois humoristique, Stéphane Allard, qui continue à courir 3 fois par semaine avec les prochains 20 Km de Bruxelles en point de mire, a donc réussi un pari pas toujours aisé de mettre beaucoup d'humanisme dans un récit personnel et dans lequel beaucoup se reconnaîtront.





Quatre questions à Stéphane Allard

Pourquoi avoir écrit, finalement, un cheminement rencontré par beaucoup de personnes tombées amoureuses, voire devenues addict, à la course à pied?

"Je suis arrivé à une période de ma vie où je regarde un peu ce qui se passe en arrière. J'ai des petits-enfants. Je souhaitais leur laisser une trace, voire même à leurs propres enfants. Moi, j'aurais aimé avoir un manuscrit comme ça de mon grand-père. Le deuxième moteur de ce récit, c'est de pouvoir mettre en forme les articles d'un blog (NdlR: www.runaissance.be) que je tiens et qui rencontre son petit succès autour de moi. Enfin, je voulais montrer l'exemple et donner l'envie au travers de mon histoire."

Pour caricaturer, vous prouvez que, oui, il est possible pour tout le monde de courir quand on en a l'envie. Qu'on soit "gros", "vieux" ou "malade"...

"C'est tout à fait ça. Nous vivons dans une société majoritairement tolérante. Mais certains crachent néanmoins sur les "vieux", les "gros" ou les "malades", pour reprendre ces termes. Dans le milieu de la course à pied, il y a des pages facebook qui ne se nourrissent que de ça par exemple. Mais, et j'en suis la preuve, je pense qu'il n'y a pas de limite ou de barrière infranchissable. Bien sûr, ce fut et c'est encore difficile. Mais j'ai pu mener à bien de nombreux objectifs et faire des choses que je n'aurais jamais imaginées."

Vous trouvez qu'on ne s'arrête pas assez sur les histoires des coureurs du fond du peloton?

"Non, je ne dirais pas ça, même si on est méprisé par une petite minorité en tant que "coureurs lents". J'ai beaucoup de respect pour l'élite mais je voulais aussi montrer qu'on vit très bien au fond du peloton. On partage des histoires, des émotions. On a le temps de se rencontrer, de parler. Ca fait beaucoup de belles choses à partager, dont cette belle valeur qu'est l'amitié."

Vous considérez la course à pied comme le plus bel exutoire?

"Oui. Il suffit de prendre son short, ses baskets et on est parti. Et ça fait le plus grand bien. Je ne dirais pas que c'est mieux que le poker mais c'est différent en tout cas (rires). La course à pied m'a donné un autre aperçu de la vie, que j'ai voulu partager à travers ce livre. Et face à la maladie, ça permet également d'offrir un horizon. C'est un message que je tenais aussi à faire passer, parmi d'autres. "

© D.R.



En bref