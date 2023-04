Conseils 20 Km de Bruxelles (1/5): les astuces entraînement de Catherine Lallemand à un mois de la course

Vrai ou faux? Dix idées préconçues sur l'entraînement passées au crible

Si vous êtes un coureur, vous avez inévitablement été confronté à l’un ou l’autre discours péremptoire à propos de l’entraînement. “Vraiment, je t’assure, ça ne sert à rien de s’étirer !”, “Tu devrais aller courir à jeun, ça aide à brûler les graisses !”, “Si tu veux progresser, il faut t’entraîner plus !” On entend ces propos à peu près partout, professer avec de bonnes intentions. Cependant, ont-ils raison pour autant ? On a décortiqué pour vous quelques- unes de ces idées préconçues sur les manières de s’entraîner.