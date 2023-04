Conseils 20 Km de Bruxelles (2/5): les conseils matériel de Catherine Lallemand

"Il est temps de penser à ce que vous allez porter le jour de la course", soutient Catherine Lallemand, dans la deuxième capsule dédiée aux conseils pour préparer le rendez-vous du dimanche 28 mai prochain.

A ce niveau, la priorité doit être mise sur les chaussures, l'indispensable de l'équipement du runner.

"C'est la premier matériel nécessaire pour mener à bien son objectif. Vérifiez dès maintenant si l'état de vos chaussures est toujours correct, en sachant qu'une paire de running a une durée de vie comprise entre 600 et 800 kilomètres. Si vous devez changer de chaussures ou que celles que vous avez actuellement ne vous conviennent pas, ne trainez plus."

Un équipement simple mais efficace pour éviter les surprises

Bien que minimaliste, il faut aussi penser au reste de l'équipement bien à l'avance.

"Il est important de vérifier l'équipement que l'on souhaite mettre le jour de la course, principalement son shirt et son t-shirt. Cela afin d'éviter les frottements et toutes les désagréables mauvaises surprises à l'arrivée", ajoute la coach à la tête de C-Coaching. "Il faut bien entendu adapter sa tenue à la météo du jour. Mais attention, pour une course comme les 20 Km de Bruxelles où l'effort est relativement élevé, il faut éviter l'erreur de porter des vêtements trop chauds. Un short et un t-shirt, voire un t-shirt manche longue s'il fait plus frais, suffisent le plus souvent. Testez-les et achetez du matériel de qualité, conçu pour la pratique de la course à pied."

