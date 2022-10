Voici comment les logiciels d’entraînement en course à pied sont en train de révolutionner la discipline

Sur le site du magazine Zatopek, on découvre depuis peu un tout nouveau plan d'entraînement qui prend la puissance en ligne de compte plutôt que les vitesses comme dans les plans précédents. Ce passage aux watts pour formuler les références d'intensité constitue une première révolution dans ce sport, comme nous l'avions expliqué dans une précédente chronique.

Une autre révolution aura très probablement un impact tout aussi grand, c’est-à-dire la capacité qu’ont les nouveaux programmes à adapter finement le contenu des séances au progrès de l’athlète.

Bienvenue dans le futur

Pour qu’un programme d’entraînement soit efficace, il faut évidemment qu’il soit adapté aux compétences de l’utilisateur et que les séances qu’il propose ne soient ni trop faciles, ni trop difficiles. L’informatique a permis de beaucoup progresser dans les tâches dites d’individualisation des programmes.

Actuellement, tous ces programmes fonctionnent plus ou moins sur le même principe. On commence par un test d’évaluation de la forme. Ensuite, on détermine le contenu des séances en fonction des résultats de ce test initial. Mais on pourrait aller beaucoup plus loin et ne pas seulement tenir compte des aptitudes physiques du départ, mais aussi de notre capacité intrinsèque à nous améliorer au fil des séances.

C’est quelque chose dont on ne parle pas souvent mais tout le monde ne progresse pas de la même manière. Prenons l’exemple de la VO2max. On a remarqué qu’avec un même entraînement et partant d’un même niveau athlétique, certaines personnes améliorent leurs performances d’une façon stupéfiante avec des gains de consommation maximale d’oxygène pouvant aller jusqu’à 40%! Alors que d’autres qui ont pourtant fait les mêmes efforts stagnent à 4% d’amélioration. On en trouve même qui ne progressent pas du tout. A chaque séance, ces personnes donnent l’impression de devoir repartir de zéro!

Bref, on se retrouve face à une situation qui ressemble un peu à celle du médecin qui propose un nouveau traitement. Clairement, il existe des bons et des mauvais répondeurs à l'entraînement. Or il se trouve que, jusqu'à présent, les programmes ne prenaient pas ces paramètres en ligne de compte. C'est en train de changer avec les possibilités offertes par le "machine learning".

A la découverte du machine learning

Dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), l'expression "machine learning" (ou "apprentissage automatique") s'applique à tous les systèmes informatiques capables de s'auto-corriger. Face à un problème, l'ordinateur est capable d'adapter ses réponses en fonction des expériences passées. De ce fait, il évolue au fil du temps comme le font aussi les êtres vivants dotés d'une mémoire.

Grâce à cette nouvelle technologie, les programmes d’entraînement deviennent ainsi capables de se modifier en fonction des progrès réels de l’athlète. On arrive ici à des degrés d’individualisation extrêmes qui devraient permettre d’améliorer bientôt les performances, à condition bien entendu de savoir de quoi il retourne.

Dans le tout nouveau Zatopek actuellement en kiosque, un dossier complet explique de la façon la plus limpide possible les tenants et aboutissants de cette nouvelle technologie.