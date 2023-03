Allure, visualisation, alimentation ou plan B : comment bien gérer sa course le jour de son marathon

Car plus que sur une autre distance, l’expérience et la gestion de course sont primordiales sur un marathon. Et quand on en manque, mieux vaut mettre un maximum de chances de son côté en prévoyant divers scénarii de course.

Riche de sa longue expérience de course sur route, Catherine Lallemand, quadruple lauréate des 20 Km de Bruxelles et aujourd’hui reconvertie en coach, nous livre ses trucs et astuces pour optimiser ses chances de réussir son objectif du printemps.

1. Connaître son allure marathon

”L’allure marathon n’est pas celle à laquelle on pense qu’on va courir un marathon, mais bien une allure déterminée par un test VMA sur terrain. Il faut en effectuer un en début de préparation, et en refaire à l’une ou l’autre reprise en cours de programme. Cela permet de déterminer ses allures, dont celle du marathon (qui est comprise entre 75 et 80 % de votre VMA selon votre niveau d’endurance). C’est un premier repère, qu’il s’agit de faire assimiler à son corps en accumulant les kilomètres à cette allure. Sur une distance comme le marathon, il ne faut pas laisser de place au feeling, qui vous poussera à aller trop vite lors des premiers kilomètres et qui ruinera votre fin de course. Ces départs trop rapides, au-delà de l’allure marathon, sont, avec un manque de kilomètres en préparation et un stock de glycogène pas suffisamment rechargé, les principales causes d’échec sur la distance.”

Un tableau bien utile pour déterminer votre objectif ©D.R.

2. Visualiser sa course

”Ca peut paraître abstrait pour certains mais le fait de visualiser à l’avance sa course, ou des parties de celle-ci, est très efficace. C’est comme prendre un hélicoptère avec son esprit pour se voir dans sa progression. Chacun aura sa méthode mais cela peut être fait en fermant les yeux, en se cachant le visage ou en se couchant sur son lit. Cela s’entraîne mais le résultat peut être très puissant. Dans mon cas, j’avais la mauvaise habitude de louper mes départs. Le fait de visualiser ces moments m’a permis de les répéter mentalement et de mieux les gérer. Cela permet d’anticiper le problème, les difficultés et de mieux y faire face. Plus largement, ça m’aide aussi dans la vie de tous les jours et permet d’être plus positif.”

3. Tester son alimentation

”L’alimentation et l’hydratation sont indispensables pour un effort tel que le marathon. Par contre, boire une boisson énergétique qu’on ne connaît pas ou avaler un gel sans l’avoir testé avant le jour de la course peut mener à l’échec. Cela vaut aussi pour le petit-déjeuner d’avant-course ou la boisson d’attente avant le départ. Il est indispensable de ne pas être dans l’improvisation à ce niveau le Jour J sous peine de le payer, voire de ruiner des mois d’entraînement. Un excès de sucre, par exemple, dans une boisson peut mener aux crampes d’estomac ou une alimentation non supportée à des vomissements. L’entraînement sert aussi à faire ces tests, qui doivent être effectués en conditions réelles donc. Quitte à ralentir son allure ou à marcher lors de ses sorties longues pour s’alimenter.”

4. Prévoir un plan B

”Un marathon se déroule rarement du début à la fin selon le plan établi. Le vent, la pluie, la chaleur, une gêne ou encore bien d’autres circonstances externes peuvent avoir une grande influence sur votre course le Jour J. Si certains ont la faculté de savoir rebondir rapidement, ce n’est pas le cas de tout le monde. Il est donc toujours très utile de prévoir un plan B, voire un plan C, en fonction de ces différents paramètres. Prenons le cas d’un coureur ayant prévu de passer au semi en 1h30 et qui constate qu’il a deux minutes de retard sur son tableau de marche. Avoir anticipé ce scénario lui permettra de ne pas sombrer dans la panique et de perdre tous ses moyens. De même si on perd un gel énergétique qui doit servir de ravito. Avoir anticipé cela en repérant les lieux des ravitaillements sur le parcours ou en ayant prévu une solution de secours peut tout changer le jour de la course. C’est une démarche personnelle mais qu’il faut travailler. Par exemple, dans mon cas et vu ma taille, je savais que si les conditions étaient venteuses, j’allais changer ma façon de courir pour trouver abri derrière d’autres coureurs.”

Un marathon, ici celui de Paris, se déroule rarement du début à la fin selon le plan établi par le coureur. Il faut pouvoir s'adapter! ©Lionel Urman

5. S’entourer de gens positifs

”Quelques petits gestes ou mots positifs le jour de la course ou au cours de la préparation peuvent booster un sportif. Il est donc primordial de s’entourer de gens qui ont une approche positive par rapport à votre objectif. Cela peut être quelqu’un au bord de la route qui aura les mots justes au moment où il faut, ou encore un ami ou un coach qui vous connaît par coeur. Et tant pis si, le Jour J, il faut vous passer quelques heures de votre conjoint ou de personnes proches qui n’auraient pas l’attitude qui vous convient face au défi que vous souhaitez accomplir.”