Bénédicte Opsomer et Pascal Jover, les deux fondateurs de Running-yogis, en savent quelque chose. Ils se sont rencontrés en 2014 dans une école de yoga française. En discutant, ces deux adeptes de la course ont réalisé que le yoga avait des effets bénéfiques sur leur pratique. Durant plusieurs années, ils ont analysé et tenté de comprendre comment les postures peuvent bénéficier à la course à pied.

”Tout est basé sur notre expérience personnelle, précise Bénédicte Opsomer. Nous avons beaucoup travaillé pour créer une méthode applicable à tout le monde. En 2018, pour répondre à la demande croissante, la Running Yogis Academy est née. “

Le running yoga s’adresse en effet à tous, du débutant en course à pied à l’athlète de haut niveau en passant par les passionnés de trail.

Utiliser correctement la respiration

”Ce qui relie les deux, c’est la respiration, enchaîne Bénédicte. Les runners l’ignorent souvent mais la respiration, c’est comme une boîte de vitesses. On n’utilise pas les mêmes caissons sur du plat, en montée ou en descente.” Le yoga intervient pour en faire prendre conscience aux coureurs.

La séance de yoga vient donc avant d’enfiler les baskets. “On pratique principalement un yoga de l’énergie (yin) qui apaise le runner, l’assouplit, travaille sa respiration.” Les accompagnateurs formés par Bénédicte et Pascal guident dans un premier temps les participants dans les postures de yoga. Ensuite, ils les accompagnent en running pour mettre en pratique ce qu’ils ont appris. “C’est une manière de redécouvrir son corps, comment il fonctionne. On part de postures simples qui permettront d’améliorer ou de perfectionner la course.”

Si le yoga est surtout utilisé comme préparation au running, on peut aussi le pratiquer après, en récupération. Les exercices sont alors plus doux. Qu’on choisisse de faire un travail suivi ou de ne suivre qu’une seule séance, “l’important c’est de s’amuser, insiste la fondatrice. C’est notre mantra !”

Des postures orientées

Les exercices de yoga pratiqués dans le cadre du running yoga sont évidemment orientés vers la course. “On commence par les épaules, explique Bénédicte Opsomer. Ensuite, on passe aux appuis. On voit où mettre ses pieds, l’orientation du regard, des mains. Puis on s’attarde sur le bassin, le carrefour énergétique de notre puissance. On travaille le plancher pelvien et les abdos en profondeur.”

Enfin, les postures ciblent le dos car la rectitude est très importante quand on court. Les jambes sont elles aussi sollicitées à travers ces différents exercices. Le tout, en ayant toujours à l’oeil la respiration, la clé d’une bonne pratique de la course et du yoga. “Nous travaillons peu de postures mais on le fait à fond. “On peut donc voir une évolution assez rapide.

Atelier ou retraite ?

Depuis sa création, la Running Yogis Academy a formé plus de cent ambassadeurs. On peut donc facilement s’initier au running yoga. En Belgique, nous avons une ambassadrice à Liège et une nouvelle qui arrivera bientôt à Bruxelles. Différentes formules sont possibles. On peut opter pour des cours hebdomadaires, des stages, des ateliers et des séjours touristiques. Il existe aussi un livre, Yoga pour runner (paru en 2017), qui reprend la théorie.

Un concept similaire a été développé par deux Belges qui organisent des retraites Jo-Ga (www.jo-ga.be). Soit des séjours dans la région de Namur combinant sorties running et sessions de yoga.

Infos : www.running-yogis.com