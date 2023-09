Le conseil running de Baptiste Chassagne, champion de France de trail et top 10 à l’UTMB : “Apprendre à en faire moins mais mieux”

Baptiste Chassagne, champion de France 2023 de trail longue distance, en a déjà fait l’apprentissage, avec une fracture de fatigue en 2021 notamment. Aujourd’hui, celui qui est venu sur le tard au trail après avoir grandi à Lyon et pratiqué le football, en tire les leçons. “Des erreurs, j’en fais plein. Et donc je n’ai aucun mal à communiquer sur celles-ci et à la partager, si ça peut éviter à d’autres d’en faire de même. ”

La surenchère du toujours plus

Le Français, qui a réussi la prouesse de terminer à la 10e place de l’UTMB pour sa première expérience autour du Mont-Blanc et sur un 100 miles, constate que la surenchère est partout aujourd’hui en matière de course à pied et de trail running.

“C’est la prime à celui qui en fait le plus, surtout avec Strava. Beaucoup court tout le temps et trop vite. On rate l’objectif d’un entraînement correctement calibré. Ma fracture de fatigue en 2021 m’a permis de tout remettre à plat. Sans entraînement, je me retrouvais avec énormément de temps en plus. Je me suis alors dit que j’allais faire moins mais mieux. Et surtout faire ce qui me semblait bon pour moi. Si j’ai envie d’aller voir un concert dix jours avant les championnats de France et de prendre un verre, je le fais désormais. De façon raisonnable bien sûr. Car ça me fait du bien mentalement. Et quoi qu’il se passe le jour de la course, il y aura toujours des concerts, j’aurai toujours un chouette boulot (NdlR : il a sa propre activité dans le domaine de la communication) et il y aura toujours un match de foot à la télé. ”

Votre corps vous le rendra

Cette année, Baptiste Chassagne fut repris pour la première fois avec l’équipe de France lors des Mondiaux en Autriche. Le traileur de Combloux, fidèle à sa marque de fabrique, y était prêt à donner sa vie pour briller avec le maillot tricolore sur ses épaules. De l’euphorie de la première moitié de course, il a déjanté après une mauvaise gestion de son effort, terminant finalement 15e tout en obtenant l’or par équipe avec la France.

“Après les Mondiaux, j’étais très frustré. Moi, je voulais repartir au plus vite au travail pour passer à autre chose”, se souvient-il. “Au téléphone, mon coach a raccroché et m’a dit de le recontacter dans deux mois. Je l’ai écouté. Plutôt que ne prendre que 2 semaines de pause, j’en ai pris 3 complète. Jamais avant je n’aurais envisagé cela. Et aujourd’hui mon corps me le rend vachement bien. Et ça, c’est un nouvel apprentissage.”

Qu’il a traduit sur l’UTMB, en faisant une course de gestion pour petit à petit grimper au classement et arracher un top 10 synonyme, pour lui, de victoire.