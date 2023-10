Voici pourquoi courir accompagné peut vous être bénéfique si vous voulez tenir sur la durée

Une étude menée à l’Université de Princeton (États-Unis) a démontré cela de façon superbe. Les chercheurs testaient l’influence de la course à pied sur le développement du cerveau pour deux groupes de rats : les uns vivaient en communauté tandis que les autres étaient placés dans des cages isolées. Les chercheurs leur ont fait faire des séances d’exercice quotidiennes.

Résultats ? Les rats solitaires, donc seuls face à leur effort, ont vu leurs capacités cognitives régresser. À l’inverse, les rats vivant en groupe, eux, se sont caractérisés par une augmentation de ces mêmes capacités.

Comment expliquer cette différence ? Par la motivation fournie par les pairs pardi ! Une motivation multiple, liée à l’émulation, la stimulation sociale, l’engagement, l’expérience et le plaisir partagé !

Ces coaches dont la spécialité est d’engueuler leurs clients

L’aspect social du sport s’avère ainsi primordial. Conscients de l’importance de cette source de motivation extrinsèque (c’est-à-dire extérieure à soi), de plus en plus de sportifs se tournent vers des coaches personnels. Parmi lesquels chacun trouvera chaussure à son pied !

Aux Etats-Unis, il existe des coaches dont la spécialité est d’engueuler leurs clients quand ils font du sport. “Bouge ton cul, grosse feignasse !” Voilà le genre de discours.

L’exemple du rappeur Eminem

Et cela marche ! Il y a quelques années, le rappeur Eminem voulait maigrir à tout prix, ayant dépassé la barre des 100 kilos après une cure de désintoxication. Il était devenu méconnaissable. Il s’est mis à courir : treize bornes le matin et autant le soir. “Je suis devenu un putain de hamster !”, disait-il dans la presse.

Cela lui a permis de perdre trente kilos en quelques mois. Puis il a enchaîné en engageant un de ces gourous du cardio-training dont la spécialité est d’engueuler ses clients. “Je sais, ces gars sont des tarés. Mais j’ai besoin qu’on me gueule dessus pour rester motivé. J’y prends même goût par moments.”

Mais ce genre de traitement ne convient pas à tous. Il existe bien sûr des coaches plus tranquilles et compréhensifs. Ces coaches personnels ont néanmoins tout ceci en commun : le coût élevé de leurs honoraires. Cela va d’une quinzaine d’euros de l’heure à des sommes faramineuses que l’on n’ose même pas détailler tant elles sont hallucinantes. Tous les portefeuilles ne peuvent pas se le permettre !

Le groupe pour ne pas abandonner

Puis ces coaches personnels ne peuvent offrir la richesse sociale d’un groupe. Où l’on pourra tisser des liens avec chaque membre. Où l’on pourra partager le plaisir d’une expérience commune. Or cette source de motivation compte pour beaucoup dans la pérennisation d’une pratique sportive !

Les groupes “Je Cours Pour Ma Forme” (JCPMF), présents dans de très nombreuses communes wallonnes, en sont le plus bel exemple. Lorsqu’on débute la course à pied, on a souvent peur de s’inscrire dans un club où “on n’aura pas le niveau”.

La peur du jugement motive ainsi de nombreux débutants lorsqu’ils choisissent d’être accompagnés par un coach personnel. Or les groupes JCPMF s’organisent en groupes de niveau, chapeauté par un coach spécialement formé et où la convivialité et la progressivité sont les maîtres-mots.

Très peu d’arrêts en cours de route

La preuve ? Le très faible niveau d’abandon. On a observé que parmi ceux qui commencent dans le groupe 0-5 kilomètres, 85 % vont jusqu’au terme ! Ils sont aussi assez nombreux à enchaîner avec d’autres formules (il existe également des groupes 5-10 kilomètres et +10 kilomètres). Le coût d’inscription à une session de douze semaines s’élève à environ 40 euros (partiellement remboursée par certaines mutuelles), une somme assez abordable.

Se mettre au sport en groupe, c’est ainsi bon pour le corps, évidemment, mais aussi pour l’esprit, le portefeuille et surtout, souvent bien plus pérenne !