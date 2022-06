Gare à la surchauffe

L’un des risques majeurs de la pratique de la course à pied (ou d’un autre sport) en cas de grosse chaleur est l’hyperthermie. C’est ce qu’on appelle un coup de chaud. Le corps, habituellement à 37 degrés, chauffe plus qu'à l'habitude et ne parvient plus à se refroidir. Cela peut amener à des maux de tête, des nausées ou des vertiges. Parfois bien plus vite qu'on ne le pense. En cas de surchauffe, il faut stopper son effort, se mettre dès que possible à l’ombre et trouver un moyen de se refroidir, par exemple en s’arrosant d’eau fraiche.

S’adapter… à la chaleur

De même qu’on ne passe pas d’un claquement de doigt d’une distance de 10 km à un marathon, on ne court pas de la même façon qu’il fasse 10 degrés (la température idéale pour courir) ou 30. Reste que l’organisme a une formidable capacité d’adaptation, à condition de lui laisser le temps.

Pour apprendre à courir par temps chaud, il est donc conseillé de… s’y frotter, à petites doses et par paliers. Pas en plein soleil et au moment le plus chaud de la journée donc. Cette adaptation doit aussi se faire de façon très progressive, par exemple avec un footing plus lent et plus court que vos sorties habituelles. Être à l’écoute de son corps permet de savoir si l’on est dans le rouge ou pas. Si c’est le cas, ralentissez ou arrêtez-vous.

Accepter d’en faire moins et moins vite

Aller courir comme si la chaleur n’était pas un élément à prendre en compte est, peu importe votre niveau, une erreur. En cette période, il faut pouvoir s’adapter. En allant courir tôt le matin par exemple, ou en dénichant un parcours en forêt. Revoir son allure ou son volume d’entraînement à la baisse est un autre conseil de bon sens. Il faut, aussi, évidemment boire plus que d'habitude et s'équiper de façon adaptée.

Faire… un autre sport

Si courir quand il fait chaud n’est pas votre truc ou vous effraie, c’est le moment idéal pour varier les plaisir. Faire du vélo, sans forcer sur l’intensité, peut s’avérer une alternative plus raisonnable et très agréable si vous voulez faire du sport en journée. Qui plus est, ce sport a le double avantage d’être bénéfique pour travailler l'endurance des coureurs à pied tout en étant bien moins traumatisant pour les articulations. Il y a aussi, évidemment, la natation, qui peut s'avérer un excellent travail de renforcement musculaire pour les coureurs à pied.

