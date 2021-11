Tout qui fait de la course à pied le sait : le gainage est un passage obligé si l’on souhaite franchir un palier qualitatif dans sa pratique, tout en réduisant au maximum les risques de blessure. Pour adopter un langage imagé, vous avez beau développer un moteur de Ferrari en multipliant les séances qualitatives, si c’est pour le mettre dans la carrosserie d’une petite vieille voiture, le mur vous attendra vite au bout des chemins…

Maintenant, entre savoir qu’il faut faire et le faire, il y a un pas que peu… font. La préparation physique générale (PPG), pour beaucoup, devient la séance de trop. Celle que l’on zappe par manque de temps. Ou alors, on le fait deux ou trois fois à fond, puis on renonce.

D’où l’intérêt de ce nouveau livre intitulé Fitrun Challenge 100 jours et sorti sur le thème voici quelques semaines. Il a été conçu et écrit par Diego Alarcon et Christophe Mallardé, coach sportif de profession qui s’occupe aujourd’hui de pointures comme François D’Haene, Thibaut Baronian ou encore Camille Bruyas et s’érige en un programme de renforcement musculaire présentant 100 séances d’environ 15 minutes comprenant chacune plusieurs petits exercices. Tout est progressif, bien illustré (photos, descriptions des gestes, gains apportés…) et s’adapte à tous les niveaux.

"Une des idées maîtresses de notre livre, c’est qu’en matière de renforcement/préparation physique générale, il vaut mieux faire peu (15 minutes) tout le temps que beaucoup rarement, nous explique Christophe Mallardé. On travaille aussi tous les muscles qui participent au mouvement, de près ou de loin. Cela permet de rééquilibrer le corps, de retrouver de l’harmonie. Le tout sur un schéma ‘Défi’ qui n’est pas trop chronophage. La personne qui ne sait pas trouver 15 minutes par jour pour ceci doit se poser quelques questions sur son organisation. Sinon, on peut faire ce défi sur 150 ou 200 jours, du moment que l’on respecte l’ordre des séances et que l’on est régulier…"

Voici quelques éléments importants relevés dans le livre et commenté par Christophe Mallardé.

L’importance de la gaine abdominale

"Sur un trail de type long, la dégradation est plus souvent corporelle que physiologique. On a les bras qui ne sont plus actifs, on a les jambes lourdes, les pieds qui ne peuvent plus répondre. Quand on peut conserver la tonicité et le maintien, on va un peu plus loin dans l’effort et dans la maîtrise. Ensuite, si l’on veut aller vite, c’est bien d’avoir des muscles adaptés. La vitesse sollicite par exemple énormément les mollets. Si on ne fait pas travailler ceux-ci autrement qu’en courant, ils ne seront pas assez puissants pour soutenir des efforts suffisamment longs. Cela se travaille donc en dehors de la CAP."

Faut-il s’échauffer avant une séance de PPG ?

"Ce n’est pas absolument nécessaire. Mais ce n’est pas mal de faire quelques gestes d’échauffement avant la séance de 15 minutes. Moi-même, je fais souvent un petit footing de 15 ou 20 minutes avant d’attaquer ma PPG. Maintenant, ne faites pas de la PPG après une bonne séance de course à pied. Ce n’est plus de l’échauffement ça. Vous risquez de faire plus de mal que de bien. Aller courir après une séance de 15 minutes de PPG ? Pourquoi pas. On travaille sur de la pré-fatigue. On apprend au corps ce que donne la fatigue sur un long trail…"

Étirements et PPG ?

"Rien ne s’oppose à ce que sur la même journée vous fassiez des étirements et de la PPG. Mais alors, s’il vous plaît, laissez du temps entre les deux. Faites du renforcement le matin et laissez du temps par après. Faites calmement vos assouplissements en soirée…"

L’impact de l’âge ?

"C’est évidemment important à tout âge (NdlR : pas trop jeune quand même, cela risque de ne pas être assez ludique). À partir du moment où vous adaptez les séances, tout le monde peut le faire. On fait ce défi pour être en meilleure forme, pour mieux se sentir dans son corps. Pour mieux marcher/courir en montagne, sans douleur. Pas pour être celui qui parvient à tenir la planche 14 minutes."

L’art du bon geste

"Cela ne sert à rien de forcer en PPG. Il vaut mieux faire bien un exercice simple que mal un exercice compliqué. En fait, on fait avec ce que l’on est comme athlète, avec nos possibilités du moment. L’idée est aussi de faire le bon geste, en étant bien positionné. Regardez bien les photos. Au besoin, fouillez le net pour voir des vidéos explicatives. Le corps vous dira très vite si vous êtes dans l’erreur. Les courbatures du lendemain ne sont pas le signe d’un bon travail. C’est le corps qui vous envoie un signal auquel il faut faire attention."