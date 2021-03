Les marques de montres dédiées à la pratique de la course à pied proposent chacune une gamme plus ou moins large de produits correspondant aux différents profils de sportifs. Il est donc tout à fait possible de naviguer d’une marque à l’autre en fonction de ses attentes qui peuvent changer au gré de l’évolution de sa pratique sportive.

Souvent, l’utilisation d’une montre ou de plusieurs appareils dans la pratique de différentes disciplines sportives rendra le consommateur dépendant d’une marque car ce sera pour lui le seul moyen de retrouver l’ensemble de ses statistiques sur une seule et même interface (GPS vélo, GPS de randonnée, montre GPS…). Cependant, chaque application smartphone et chaque interface pourront être liées à un compte Strava, et ce, peu importe les marques.

C’est donc là une réelle possibilité pour les sportifs souhaitant tirer le meilleur parti de chaque marque, dans chaque sport, avec des appareils différents tout en pouvant retrouver ses performances sur une seule et même plate-forme.

Pour y voir un peu plus clair, en fonction de votre budget et de vos attentes, suivez le guide.

>>> GARMIN

1. Forerunner 45 (180 €)

Une montre de base offrant l’essentiel, très “user friendly” et parfaite pour un coureur (ou rouleur) récréatif.

> Le plus : prix attractif proposant déjà une belle autonomie.

> Le moins : pas de fonction natation et possibilité très limitée de programmation d’entraînement.





2. Vivoactive (300 €)

Une montre multisport, complète pour les sportifstouchant à plusieurs sports.

> Le plus : montre complète et avec un look “design”

pouvant être portée en toutes circonstances.

> Le moins : autonomie limitée (surtout lors de l’utilisation de la fonction musique).





3. Fenix 6 (à partir de 700 €)



© Garmin



Le top chez Garmin, reprenant tout ce qui se fait de mieux. Attention, la gamme Fenix se décline en de nombreux modèles, équipés différemment.



> Le plus : autonomie, cartes topographiques, musique, programmation.

> Le moins : le prix en fait la montre la plus chère du marché.







>>> POLAR

1. Ignite (200 €)

Une montre de base très polyvalente.

> Le plus : beaucoup de profils de sport différents pour une montre de ce prix.

> Le moins : prise en main peut-être un peu complexe pour quelqu’un cherchant une montre de base.



2. Vantage M2 (280 €)

Une montre très complète et multisport.

> Le plus : le meilleur rapport qualité/prix pour une montre aussi complète.

> Le moins :/.



3. Grit X (450 €)



© Polar



Une montre outdoor complète et renforçant la position de Polar, quelque peu absent sur ce segment du marché.

> Le plus : une belle autonomie et une multitude de fonctions.

> Le moins : doit encore faire un peu ses armes dans le secteur de l’outdoor.





>>> COROS

1. Pace 2 (200 €)

Une montre très légère et d’une très grande autonomie.

> Le plus : la plus grande autonomie pour une montre de cette gamme de prix.

> Le moins : look un peu “cheap”.





2. Apex Pro (500 €)

Une montre pouvant séduire les coureurs sur route comme les traileurs.

> Le plus : sa résistance et sa facilité d’utilisation.

> Le moins : ses boutons un peu “grossiers”.





3. Vertix (600 €)





© Coros

Une montre outdoor par excellence.

> Le plus : son autonomie,ses fonctions “outdoor” très complètes.

> Le moins : boîtier et boutons très imposants.