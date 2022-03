Manon Liégeois, diététicienne-nutritionniste de la région verviétoise, est clairement une adepte des "energy balls", cette nouvelle forme d’alimentation dans l’effort du sportif. Comme professionnelle dans le domaine, mais aussi comme sportive pratiquante, cette jeune maman étant une ancienne triathlète s’adonnant maintenant aux joies quasi exclusives de la course à pied.

Un mixeur et c’est parti

"C’est facile à faire, terriblement efficace et moins coûteux que les barres et autres gels que vous pouvez trouver dans le commerce", explique-t-elle. "Si vous avez un mixeur pour broyer ce qui doit l’être et un frigo pour les garder quelques jours avant l’utilisation, vous avez déjà tout ce qu’il vous faut au niveau du matériel pour commencer l’expérience. Un plus est d’avoir un congélateur. Cela vous permet de faire de plus grandes quantités en une fois et de les conserver plus longtemps."

Viennent alors, très important, les ingrédients. "On trouve presque tout dans les supermarchés, vu que tous ont maintenant un rayon bio plus ou moins bien fourni", reprend Manon Liégeois. "Pourquoi bio ? Surtout parce qu’on utilise beaucoup d’aliments complets pour réaliser les energy balls. Et que les pesticides se concentrent dans les écorces, les carcasses. Si l’on veut que ce que l’on fait soit sain, il faut passer par le bio. Oui, ce sera un peu plus cher. Mais cela vaut vraiment le coup…"

Que retrouve-t-on généralement dans ces boules d’énergie ? "Des fruits secs comme des abricots, des dattes, des figues, des pruneaux, des raisins…" commence par énumérer notre interlocutrice. Ils sont tellement sucrés qu’ils apportent non seulement l’énergie immédiate, mais aussi l’élément liant à l’energy ball. "Il y a également des oléagineux comme des noix, des amandes, des cacahuètes, des noix de cajou… Il y a l’huile de ces nutriments, mais aussi des Omega 3, du magnesium… Attention : les personnes allergiques savent qu’elles ne doivent pas en ingérer certains. Si vous en faites pour d’autres personnes, avertissez-les de leur présence. Après, vous pouvez trouver des tas d’exemples de recettes sur le net. Mais n’hésitez pas à expérimenter de votre côté…"

Pour tous les types d’efforts

Pour les avoir sur soi pendant la course, on les emballe dans un fin film plastique ou, plus écolo, dans un bout de tissu que l’on peut réutiliser à chaque fois. "Regardez sur la photo la dimension de mes energy balls : je conseille d’en prendre toutes les demi-heures pendant l’effort, histoire de ne pas tomber à court d’énergie", détaille Manon Liégeois. "Bien sûr, suivant les ingrédients, il y en aura qui conviendront pour des efforts brefs et intenses (plus sucrés) et d’autres pour du plus long (lipides, donc plus d’oléagineux). Leur assimilation ? Généralement, cela passe très bien. Mais je conseille, comme pour tous les types d’alimentation à l’effort, de les tester et de les valider à l’entraînement avant de les utiliser en course…"

Deux exemples de recettes par Manon Liégeois

Energy balls aux dattes

200 g de noix de cajou nature n 200 g de dattes

1 cuillère à café d’extrait de vanille n 100 ml d’eau

Dans un blender, mixer les noix de cajou.

Puis ajouter le reste des ingrédients et mixer à nouveau.

Former des petites balles, les laisser refroidir minimum 2 h au réfrigérateur.

Energy balls au chocolat et noisettes

120 g de noisettes n 100 g de figues n 2 cuillères à soupe de cacao maigre

4 cuillères à soupe de noix de coco râpée n 50 ml d’eau

Dans un blender, mixer les noisettes et les figues.

Puis ajouter le reste des ingrédients et mixer à nouveau.

Former des petites balles, les rouler dans la noix de coco râpée puis les laisser refroidir minimum 2 h au réfrigérateur.

