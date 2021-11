Le titre est volontairement provocateur. Mais il y a, en sciences du sport aussi, ces principes théoriques connus de tous qui ne collent pas nécessairement à la réalité de toutes les situations de terrain.

Le concept de vitesse maximale aérobie (VMA), qui est pour rappel la vitesse à laquelle on atteint sa consommation maximale d’oxygène et qu’un athlète est censé pouvoir soutenir environ 6 minutes, en fait assurément partie. "Un concept dont on est tombé amoureux mais qui ne correspond pas à la réalité", soutenait Gilles Goetghebuer à l’occasion d’une conférence ayant pour but d’attirer l’attention sur les différences qui peuvent exister entre ce qui est défini comme étant vrai et le réel, soit l’expérience du terrain.

(...)