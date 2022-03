Ismaël Debjani reconverti en coach ? N’y pensez pas. "Pas tout de suite. Ce n’est vraiment pas ce que je préfère, rigole-t-il. Mais peut-être que je dirai autre chose d’ici quelques années, après ma carrière."

Cela n’a pas empêché l’athlète carolo, quelques jours après les Mondiaux indoor à Belgrade, d’encadrer ce mercredi quelques amateurs de course à pied ayant répondu à une invitation conjointe de l’Adeps et de Belgium Running sur la piste du CABW, son club. L’occasion, pour nous, d’écouter les conseils que le recordman de Belgique du 1 500 mètres a à partager avec la communauté des coureurs belges. "Vous savez, j’ai plus d’admiration pour les coureurs amateurs qui courent tous les jours que pour des pros qui font de grosses performances…"