Une bonne nuit de sommeil peut faire toute la différence dans la quête d’une performance sportive. Tous les sportifs de haut niveau vous le diront : bien dormir est indispensable pour fournir de bonnes performances. Mais cela est aussi valable pour M. et Mme Tout-le-Monde.



Après une longue préparation pour une épreuve importante, il arrive souvent qu’on manque son objectif par défaut de sommeil dans les jours qui précèdent la course. Avec, par exemple, des jambes lourdes dès les premiers kilomètres, un manque d’énergie en cours de parcours ou un déficit de motivation face à l’adversité.

Il est ainsi scientifiquement prouvé qu'une bonne nuit de sommeil contribue à de bonnes performances physiques, mentales et émotionnelles. Votre corps se détend, permettant à vos muscles et à vos articulations de récupérer. Votre esprit se libère. Vous êtes plus vif et plus vigilant. Du point de vue émotionnel, vous avez également beaucoup à gagner : lorsque vous êtes bien reposé, vous êtes de meilleure humeur et moins stressé(e).

Voici quelques conseils pour un sommeil en or, distillé par Auping, qui se définit comme sponsor du sommeil à quelques jours du début des Jeux Olympiques :