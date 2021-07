Courir à jeun, c’est courir sans passer par la case petit-déjeuner, après un repos alimentaire d’au moins 8 heures. Une pratique qui peut faire peur à ceux qui ne se définissent pas comme des sportifs matinaux mais qui a pourtant bien des vertus. Et qu’il est d’autant plus facile à mettre en place en cette période de l’année où les frontales sont rangées bien au fond du tiroir.

"Courir à jeun est parfois controversé", souligne Damien Pauquet, nutritionniste du sport et lui-même grand amateur de course à pied. "Mais avec une triple approche, à la fois médicale, objective et passionnée, j’y vois de nombreux bénéfices, que ce soit pour M. et Mme Tout-le-Monde que pour ceux qui ont une approche compétitrice développée."