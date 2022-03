L’excès nuit en tout. En course à pied également. La discipline peut présenter des risques dans le cas d’une pratique à fortes doses. Il s’agit en effet d’un sport à charge, avec de forts impacts qui mettent notre appareil locomoteur à rude épreuve notamment au niveau des articulations (genoux, chevilles, hanches). Outre un travail préventif qui passe notamment par le gainage, il est important de varier les plaisirs en intégrant dans son planning d’entraînement d’autres sports qui ménagent davantage notre corps.

On parle ici de sports croisés, des disciplines qui font sens pour la course à pied tout en permettant de soulager le corps en restant actif.

Parmi ces sports, la marche nordique. Une discipline qui connaît un réel engouement chez nous depuis quelques années. "La marche nordique, voire la course nordique, pratiquée de manière préventive, en adoptant directement les bons gestes et les bonnes postures, est à conseiller vivement dans le cas d’une reprise sportive après blessure", explique Robert Croes (60 ans), ancien directeur technique de l’école des jeunes du RFC Liège athlétisme qui est aujourd’hui préparateur physique et mental de différents sportifs professionnels belges ainsi qu’initiateur de marche nordique. "Cela peut être très bénéfique pour un coureur d’inclure une séance par semaine de marche nordique dans son plan d’entraînement running."

Plus aérien et plus grand

L’intérêt de ce sport est le soulagement de tous les impacts répétitifs qui sont traumatisants. "Ici, la traction dynamique exercée par les bras va aider la phase d’amortissement et soutenir la foulée. Au-delà, avec l’habitude, vous allez avoir le sentiment d’être un peu grandi. Il y a un indéniable effet gainage. Des sollicitations multi-articulaires et un renforcement des chaînes musculaires. Les abdominaux, les bras, les épaules ou le dos sont sollicités différemment et plus activement que lors de la course à pied. Vous vous sentirez également plus aérien pendant l’effort et surtout après…"

Pour ce qui est de l’apport cardio-vasculaire, toutes les intensités sont permises dès que l’on passe de la marche nordique à la course nordique. "Mais il s’agit ici, surtout, de sports d’endurance", reprend Robert Croes qui a suivi plusieurs formations dans cette discipline à l’armée où il fut moniteur de sport. "On peut travailler en endurance fondamentale alternée, c’est-à-dire que dès que l’on atteint un certain plafond en intensité, on redescend dans une zone où les lactates sont peu produits. On peut facilement travailler de 90 minutes à plusieurs heures comme cela. Pour peu que vous soyez dans un beau cadre naturel, avec différents reliefs, vous vous évaderez dans votre tête. Le temps passera très vite, vous verrez…"

Des limites pour les routiers

Il y a un petit bémol néanmoins à signaler, surtout si vous êtes un pistier ou un coureur sur route. "Il se peut que la technique de course soit altérée", relève notre interlocuteur. "Pour ceux-là, la marche nordique est à faire avec modération."

Les autres sports à conseiller pour les runners

> Vélo : pédaler est excellent pour le développement de la puissance des membres inférieurs. C’est également bénéfique pour récupérer après une séance difficile en course à pied puisque faire tourner les jambes permet de retrouver de la souplesse tout en éliminant les toxines.

> Natation : c’est le sport porté par excellence. Ici, pas de choc. Nager est excellent pour travailler le gainage. Privilégiez le crawl à la brasse, ce dernier style de nage étant traumatique pour les genoux.

> L’aviron : un des sports les plus complets. Musculairement, puisque l’ensemble du corps travaille, et au niveau cardiaque. Cette discipline demande une certaine pratique, l’équilibre immédiat sur l’eau n’étant pas donné à tout le monde. Inconvénients : peu pratique en termes de temps et de matériel.

> Mais aussi : Aquajogging, ski de fond en pas alternatif, vélo elliptique, musculation adaptée, ski à roulettes…