À 29 ans, Pau Capell fait partie des meilleurs spécialistes actuels de l’ultra-trail. Devenue une référence de la discipline en l’espace de deux ans seulement, cet ancien footballeur, qui a découvert les joies de la course en 2014 après une sérieuse blessure au genou, ne cesse de repousser ses limites.

De la Transgrancanaria, qu’il a remportée quatre fois de suite entre 2017 et 2020, à l’Ultra-Trail du Mont-Blanc, gagné en 2019, le Catalan enchaîne les victoires et les records. Avec une devise : "Aime ce que tu fais et bats-toi pour atteindre tes objectifs."

Aujourd’hui, bien décidé à courir l’UTMB (171 km et 10.000 mètres de dénivelé) sous les 20 heures - il a d’ailleurs fait une première tentative non réussie en août 2020 -, Pau Capell nous a partagés ses conseils de pro pour terminer et briller lors de son premier ultra-trail.